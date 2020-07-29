Павлюченко: лично мне хочется, чтобы Кокорин перешёл в "Спартак"

Экс-игрок "Спартака" Роман Павлюченко прокомментировал потенциальный переход нападающего Александра Кокорина к красно-белым.
Фото: Интерпресс
- Он усилил бы "Спартак", сейчас половина команды будет новой. Если команда хочет за что-то бороться в следующем сезоне и выигрывать - нужно хорошее усиление. А Кокорин тот нападающий, который забивает и имеет приличный уровень.

Я не знаю планы Кокорина, но вряд ли он вернётся в "Зенит". Столько шумихи было вокруг, то отдали, то вернули. Я не думаю, что он пойдёт в тот клуб, который больше предложит. Лично мне хочется, чтобы он перешёл в "Спартак", - цитирует Павлюченко Чемпионат.

Напомним, ранее появилась информация, что форвардом предметно интересуется московские "Локомотив" и "Спартак". Также Александр на прицеле у "Сочи", "Рубина", "Динамо". Последние не в силах удовлетворить зарплатные требования Кокорина. Более того, ряд иностранных клубов также следил за россиянином.

Ранее была информация, что Кокорин хочет получить 10 млн евро за три года по новому контракту.

Соглашение Александра Кокорина с "Зенитом" действует до 31 июля. Вторую часть минувшего сезона он провел в аренде в "Сочи". Нападающий провел 10 матчей и забил 7 мячей.

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Теги: Павлюченко Кокорин Спартак
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