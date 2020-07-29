Депутат "Единой России" отправил обращение в прокуратуру по поводу ошибок судей в матчах "Спартака"

Депутат Госдумы от партии "Единая Россия", член Комитета по экологии и охране окружающей среды Александр Василенко направил обращение Генпрокурору РФ с просьбой рассмотреть возможные случаи коррупции в российском футболе.

Фото: Sport24