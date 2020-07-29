В документе отмечается, что "Спартак" абсолютно во всех матчах после рестарта турнира сталкивался с несправедливыми судейскими решениями. Депутат допускает, что это связано со ставками на спорт.
"Спартак" по итогам сезона 2019/20 занял 7-е место в чемпионате России, не попав в еврокубки. Также красно-белые уступили в полуфинале Кубка России будущему обладателю трофея "Зениту".
Источник: Sport24
Депутат "Единой России" отправил обращение в прокуратуру по поводу ошибок судей в матчах "Спартака"
Депутат Госдумы от партии "Единая Россия", член Комитета по экологии и охране окружающей среды Александр Василенко направил обращение Генпрокурору РФ с просьбой рассмотреть возможные случаи коррупции в российском футболе.
Фото: Sport24
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!