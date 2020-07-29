"Он может уйти, если в "Локомотиве" работают идиоты, но это не так. Думаю, с Алексеем существует определённая договорённость. Если бы её не было, клуб продал бы его ещё зимой, тем более интерес имелся", - приводит слова Абрамова RT.
Контракт 24-летнего футболиста с "Локомотивом" рассчитан до 2021 года.
Ранее сообщалось, что серьезный интерес к Миранчуку проявляет "Милан". Отмечалось, что в услугах игрока лично заинтересован главный тренер итальянской команды Стефано Пиоли.
В минувшем сезоне Миранчук забил 12 голов и сделал 5 ассистов в 27 матчах.
Агент Абрамов: Миранчук может уйти бесплатно, если в "Локомотиве" работают идиоты
Агент Владимир Абрамов высказался о будущем полузащитника "Локомотива" и сборной России Алексея Миранчука.
Фото: © РИА Новости
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