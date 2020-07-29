"Документы между "Сан-Лоренсо" и ЦСКА подписаны. Продажа Адольфо Гайча официально завершена", — написал Ланцилотта в твиттере.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 8,5 млн евро. Также аргентинский клуб получит 20% от следующий продажи игрока. Контракт форварда с армейским клубом будет рассчитан на пять лет, а зарплата игрока составит 900 тысяч евро в год.
В минувшем сезоне Гайч забил 5 голов в 12 матчах.
Источник: Гайч заключил контракт с ЦСКА. Сделка завершена
Журналист Науэль Ланцилотта сообщил, что нападающий "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайч стал игроком ЦСКА.
Фото: Getty Images
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