Об этом сообщил директор по связям с общественностью "Локомотива" Кирилл Брейдо.
"У Бориса Ротенберга действующий контракт с "Локомотивом", - цитирует Брейдо "Чемпионат".
34-летний Ротенберг перешел в "Локомотив" в 2016 году и за все время провел за железнодорожников 10 матчей. В "Локомотиве" он стал чемпионом России, дважды выиграв Кубок России и Суперкубок страны.
Ранее была информация, что Ротенберг из-за травмы может завершить карьеру футболиста и перейти на административную должность.
Контракт Бориса Ротенберга с "Локомотивом" продолжает действовать
Контракт защитника Бориса Ротенберга с "Локомотивом" продолжает действовать.
Фото: ФК "Локомотив"
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