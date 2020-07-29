Первое место в престижном рейтинге занял мадридский "Реал". Стоимость испанского гранда составляет 1,419 миллиарда евро. На второй позиции расположилась "Барселона" - 1,413 миллиарда евро, третий - "Манчестер Юнайтед" - 1,314 миллиарда евро.
"Зенит" - единственный российский клуб, который попал в топ-50 рейтинга. Его стоимость - 100 миллионов евро и 49-я позиция в списке.
"Зенит" вошел в топ-50 самых дорогих футбольных брендов
Опубликован рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира по версии консалтинговой компании Brand Finance.
Фото: ФК "Зенит"
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