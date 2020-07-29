"Мы обозначили три конкретные позиции, на которых должны появиться новички. Это центральный полузащитник, центральный защитник и универсальный игрок на бровку, который мог бы и обороняться, и атаковать. И к нам едет новый вратарь", - цитирует Талалаева официальный сайт "Ахмата".
По итогам минувшего сезона "Ахмат" занял 13-е место в турнирной таблице РПЛ.
Игоря Шалимова на посту главного тренера сменил Андрей Талалаев, который покинул "Крылья Советов".
Талалаев рассказал о потенциальных новичках "Ахмата"
Главный тренер грозненской команды Андрей Талалаев отметил позиции, на которых должны появиться новички.
Фото: ФК "Ахмат"
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