Первое место в голосовании занял полузащитник Остон Урунов, который набрал 30,2%. На втором месте оказался хавбек Даниил Фомин - 14,3%, третью позицию занял вратарь Александр Беленов - 10,4%.
Отметим, что Урунов также был признан лучшим игроком по версии болельщиков и в прошлом месяце.
Напомним, что полузащитник сборной Узбекистана может стать игроком "Спартака" в конце текущей недели. Красно-белые готовы заплатить за Урунова 2 млн евро.
В минувшем сезоне РПЛ 19-летний Урунов в составе "Уфы" провел" 10 матчей.
Источник: официальный сайт "Уфы"
Урунов, который близок к переходу в "Спартак", признан лучшим игроком "Уфы" в июле
Болельщики "Уфы" выбрали лучшего игрока команды по итогам июля.
Фото: "Матч ТВ"
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