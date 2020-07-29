"Зенит" подписал новый контракт с 31-летним форвардом по схеме "2+1".
Дзюба защищает цвета "Зенита" с 2015 года. С тех пор он провел за команду 176 матчей и забил 73 мяча.
Вместе с сине-бело-голубыми Дзюба дважды стал чемпионом России, дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны.
В минувшем сезоне РПЛ Дзюба в составе "Зенита" провел 28 матчей и забил 17 мячей.
"Зенит" подписал новый контракт с Дзюбой
Фото: ФК "Зенит"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!