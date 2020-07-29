Турнир будет называться Суперлига. Обновленный чемпионат, который получил новое название и логотип, начнется 1 августа. В первом туре пройдут матчи ЦСКА - "Зенит", "Локомотив" - "Краснода", "Чертаново" - "Рязань-ВДВ" и "Звезда-2005" - "Енисей".
Традиционно женский чемпионат России начинается весной, но в этом году его старт был сдвинут на август. Из-за этого Суперлига пройдет в два круга, а не в три. В турнире сыграют восемь команд.
Матчи будут транслироваться на Youtube-канале Российского футбольного союза.
РФС объявил о старте обновленного чемпионата России среди женских команд
РФС на официальном сайте объявил о старте чемпионата России среди женских команд.
РФС
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