"Сегодня в "Спартак" ему идти не стоит, ни там, ни в "Сочи" в ближайший год он ничего не выиграет. Но надо знать приоритет Кокорина – деньги, игровое время или столица. Денег, наверное, в "Спартаке" ему дадут чуть больше, плюс здесь Москва. Хотя мне трудно говорить, может, он и к Сочи привык уже", - приводит слова Широкова "Чемпионат".
Вчера появилась информация, что 30 июля Кокорин подпишет трехлетний контракт со "Спартаком". В самом клубе не стали комментировать информацию о переходе игрока.
Ранее сообщалось, что 29-летний Кокорин рассчитывает заработать в новом клубе 10 млн евро за три сезона.
Завтра, 31 июля у Кокорина истекает контракт с "Зенитом". Во второй половине минувшего сезона футболист на правах аренды выступал за "Сочи". В 10 матчах Кокорин забил 7 голов.
В минувшем сезоне чемпионата России "Спартак" занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.
"В ближайший год ничего не выиграет". Широков считает, что Кокорину не стоит идти в "Спартак"
Бывший футболист "Спартака" Роман Широков прокомментировал информацию о том, что нападающий Александр Кокорин продолжит карьеру в московском клубе.
Фото: РИА Новости
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