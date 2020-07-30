Эту информацию подтвердил председатель попечительского совета уфимского клуба Ростислав Мурзагулов.
"Это правда, мы ведем переговоры с "Динамо" по трансферу Фомина. Так что вероятность, что он перейдет к бело-голубым, существует", - цитирует Мурзагулова Sport24.
Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит за 23-летнего футболиста около 4 млн евро.
В прошлом сезоне Фомил провел в чемпионате России 25 матчей, забил 5 голов и сделал 1 голевую передачу.
"Уфа" в минувшем сезоне заняла 9-е место в турнирной таблице. "Динамо" финишировало на 6-й строчке.
В "Уфе" подтвердили, что Фомин может перейти в "Динамо"
Полузащитник "Уфы" Даниил Фомин может оказаться в московском "Динамо".
Фото: go-sport
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