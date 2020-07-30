Соглашение футболиста с сочинским клубом истекает 31 июля.
"Я все еще в Сочи, но не буду продлевать контракт с клубом. Я хочу выступать за клуб, где буду получать достаточное количество игрового времени", - приводит слова Карапетяна News.am.
В прошлом сезоне 32-летний футболист принял участие в 21 матче и забил два мяча.
"Сочи" занял 12-е место в турнирной таблице, набрав 33 очка.
Карапетян сообщил, что покинет "Сочи"
Нападающий "Сочи" Александр Карапетян сообщил, что не будет подписывать новый контракт с клубом.
Фото: © РИА Новости
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!