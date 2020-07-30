"Балтика" подписала контракт с полузащитником "Локомотива"

Хавбек "Локомотива" Виктор Демьянов стал игроком "Балтики".
21-летний полузащитник подписал контракт с калининградским клубом по схеме "3+1".

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?? Welcome l Виктор Демьянов??? ??? ? К нашеи? команде присоединился молодои? полузащитник «Локомотива»??? ??? ? Между «Балтикои?» и московским «Локомотивом» достигнута договоренность о переходе полузащитника Виктора Демьянова.??? ??? Ему 21 год. Долго находился в системе московского «Динамо». Выступал за динамовскую команду в Юношескои? лиге УЕФА, за «Динамо-М» – в первенстве молодежных команд РПЛ, за «Динамо-2» – в ПФЛ.??? ??? ?? Регулярно вызывался в юношескую сборную России (U-20).??? ??? ? В прошлом году Демьянов заключил трудовое соглашение с ФК «Локомотив» (Москва) и стал выступать в ПФЛ за фарм-клуб железнодорожников – «Локомотив-Казанку». Сыграл 15 матчеи? (4 гола, 1 голевая передача, 3 предупреждения, 1 удаление).??? ??? ? На июльском сборе в Москве Виктор принес победу «Балтике» в игре с «Иртышом» (Омск), забив решающии? второи? мяч.??? ??? ? Приветствуем Виктора Демьянова в дружнои? семье Балтии?цев. Трудовое соглашение с ним заключено на 3 года с опциеи? продления еще на 1 год. Желаем успешнои? игры в наступающем сезоне!??? ??? #Балтии?цы??? #ВикторДемьянов

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В прошлом году Демьянов заключил трудовое соглашение с "Локомотивом" и стал выступать в ПФЛ за "Локомотив-Казанку".

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Теги: Балтика Локомотив Демьянов
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