Стало известно, когда "Спартак" объявит о переходе Кокорина

"Спартак" 1 августа планирует объявить о подписании контракта с нападающим Александром Кокориным.
Фото: РПЛ
31 июля у футболиста истекает контракт с "Зенитом" и он станет свободным агентом.

Сегодня сообщалось, что Кокорин заключил с красно-белыми трехлетний контракт.

За "Зенит" Кокорин выступал с января 2016 года. Вторую половину минувшего сезона он провел в аренде в "Сочи".

"Спорт-экспресс"

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Теги: Кокорин Спартак
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