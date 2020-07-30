31 июля у футболиста истекает контракт с "Зенитом" и он станет свободным агентом.
Сегодня сообщалось, что Кокорин заключил с красно-белыми трехлетний контракт.
За "Зенит" Кокорин выступал с января 2016 года. Вторую половину минувшего сезона он провел в аренде в "Сочи".
"Спорт-экспресс"
Стало известно, когда "Спартак" объявит о переходе Кокорина
"Спартак" 1 августа планирует объявить о подписании контракта с нападающим Александром Кокориным.
Фото: РПЛ
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