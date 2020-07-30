"Не понимаю, о чем вы говорите. Давайте не будем комментировать вещи, которых не было в официальном поле. Это неправильно. Трансферная кампания? Мы работаем, что-то пытаемся сделать, надеюсь, у нас будет получаться. Работаем с утра до ночи", - цитирует Газизова "Чемпионат".
Права на Кокорина до 31 июля принадлежат "Зениту". Во второй половине минувшего сезона 29-летний форвард на правах аренды выступал за "Сочи". Кокорин провел 10 матчей в РПЛ и забил 7 мячей.
Сегодня появилась информация, что Кокорин подписал контракт со "Спартаком" сроком на три года. По данным СМИ, зарплата игрока в московской команде составит около 3 миллионов евро за сезон.
"Спартак" в прошлом сезоне РПЛ занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.
Газизов отреагировал на информацию о переходе Кокорина в "Спартак"
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что нападающий Александр Кокорин продолжит карьеру в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"
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