- Говорят, что он хочет уехать во Францию из-за ребенка? Очень много слухов, Самуэль - игрок "Спартака", и мы на него рассчитываем, - цитирует Газизова СЭ.
Ранее агент Жиго сказал, что к его клиенту проявляет интерес множество клубов, однако переговоры по трансферу не ведутся.
В завершенном сезоне РПЛ Самуэль Жиго провёл за "Спартак" 26 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи. Он выступает за красно-белых с 2018 года. Француз перешёл в московский клуб из "Гента" за 8 млн евро.
Газизов: мы рассчитываем на Жиго
Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов отреагировал на новости о том, что защитник команды Самуэль Жиго хочет покинуть клуб.
Фото: РИА Новости
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