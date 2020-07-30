- Изначально было понятно, что Кокорин никуда не уедет и останется в РПЛ. Ему нигде бы не дали даже половину той зарплаты, которую он будет получать в "Спартаке", а это для него самое важное. Так что разговоры о Европе велись специально, чтобы набить себе цену, - цитируют Селюка Известия.
Права на Александра Кокорина до 31 июля принадлежат "Зениту". Во второй половине минувшего сезона 29-летний форвард на правах аренды выступал за "Сочи". Кокорин провел 10 матчей в РПЛ и забил 7 мячей.
Вчера появилась информация, что форвард подписал контракт со "Спартаком" сроком на три года. По данным СМИ, зарплата игрока в московской команде составит около 3 миллионов евро за сезон.
"Спартак" в прошлом сезоне РПЛ занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Команда не примет участия в еврокубках будущего сезона.
Селюк: разговоры о Европе велись специально, чтобы набить Кокорину цену
Фото: ФК "Динамо"
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