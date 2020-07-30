В ближайшие дни все игроки команды пройдут медобследование перед стартом нового сезона. В расположение "Зенита" прибыл Андрей Мостовой. Также в клинике побывают Денис Терентьев и Данил Круговой.
Деян Ловрен, прошедший медосмотр в Лондоне, прилетит в Санкт-Петербург 2-го августа. Он подписал контракт сроком на три года. Ранее сообщалось, что "Зенит" заплатил "Ливерпулю" за этот трансфер около 12 млн евро.
Ловрен провел в английском клубе шесть сезонов. За это время он с командой стал чемпионом Англии и победил в Лиге чемпионов. В этом сезоне хорватский защитник провел в составе мерсисайдцев 15 матчей во всех турнирах и забил один мяч.
Напомним, "Зенит" 7-го августа проведет матч за Суперкубок России с московским "Локомотивом". Игра пройдет на "ВЭБ Арене".
Источник: Bobsoccer
Источник: Ловрен присоединится к "Зениту" 2-го августа
Защитник "Зенита" Деян Ловрен прилетит в Санкт-Петербург 2-го августа.
Фото: инстаграм Ловрена
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