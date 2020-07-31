- Мы надеемся на положительный исход. Если адвокат говорит, что шансы хорошие, то я ему доверяю. Компенсация? Сейчас мы просто хотим добиться результата, - цитирует Кокорина Чемпионат.
Осенью 2018 года Павел Мамаев и Александр Кокорин получили тюремные сроки за хулиганство и драки в центре Москвы. До мая они просидели в СИЗО, а после этого были отправлены в колонию общего режима ещё на полгода.
Кокорин - о пересмотре дела: адвокат говорит, что шансы хорошие. Я ему доверяю
Нападающий Александр Кокорин поделился ожиданиями в преддверии судебного заседания, на котором планируется пересмотреть приговор нашумевшего дела о хулиганстве.
Фото: ТАСС
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