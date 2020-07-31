"То, что Кокорин - игрок-голеадор, ни у кого не вызывает сомнения. Как дальше произойдет? Ему надо готовиться к сезону. Многое зависит от его тренировочной работы, от партнеров, которые будут создавать моменты, и он сам их будет создавать. От многих обстоятельств", - цитирует Семина РБК.
Ранее сообщалось, что Кокорин уже подписал трехлетний контракт со "Спартаком", однако официально об этом будет объявлено 1-го августа.
Вторую часть минувшего сезона 29-летний форвард провел в "Сочи". Права на Кокорина принадлежат "Зениту", соглашение с которым истекает 31 июля.
Семин оценил перспективы Кокорина в "Спартаке"
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился своим мнением о шансах нападающего Александра Кокорина заиграть в "Спартаке".
Фото: Global Look Press
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