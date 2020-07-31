Мосгорсуд 3 августа огласит решение после пересмотра приговора Кокорину и Мамаеву.
Напомним, что осенью 2018 года футболисты получили тюремные сроки за хулиганство и драки. Кокорин и Мамаев поначалу были помещены под стражу, а впоследствии осуждены на полтора года и отправлены в колонию. Игроки вышли на свободу осенью 2019 года.
Вторую часть сезона РПЛ Кокорин отыграл в "Сочи", а Мамаев - в "Ростове".
Источник: "Чемпионат"
Мосгорсуд 3 августа огласит решение по Кокорину и Мамаеву
Пересмотр приговора Александру Кокорину и Павлу Мамаеву вновь перенесен.
Фото: "Чемпионат"
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