"Скоро всё узнаете, совсем скоро. Скоро игры, так что скоро все определится. Не всю прессу читайте, там часто врут", - отметил 29-летний форвард.
Ранее появилась информация, что Кокорин уже подписал контракт со "Спартаком" на три года. Ожидается, что официально о переходе будет объявлено 1-го августа.
Вторую часть сезона РПЛ Кокорин провел в аренде в "Сочи". Его текущий контракт с "Зенитом" истекает 31 июля 2020 года.
Источник: "РИА Новости"
"Не всю прессу читайте, там часто врут". Кокорин прокомментировал возможный переход в "Спартак"
Фото: ФК "Сочи"
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