"Нам сказали, что 3 августа можно не присутствовать. Мы не приедем в понедельник, будет только Протасовицкий. О компенсации не думал. Главное, чтобы нас оправдали. За это и боремся", - сказал Кокорин.
Отметим, что в случае пересмотра судебного приговора, футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву будет выплачена компенсация.
Источник: Sport24
Кокорин: какая компенсация? Главное, чтобы нас оправдали
Нападающий Александр Кокорин надеется, что 3-го августа Мосгорсуд вынесет оправдательное решение.
Фото: ФК "Сочи"
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