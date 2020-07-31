Итальянский клуб отказался приобретать 24-летнего хавбека, так как "Парма" не готова платить за россиянина 18 млн евро.
Ранее была информация, что в услугах Миранчука также заинтересован "Милан".
В минувшем сезоне РПЛ полузащитник в составе "Локомотива" провел 27 матчей и забил 12 мячей.
Источник: Calciomercato.com.
"Парма" отказалась приобретать Алексея Миранчука за 18 млн евро
Полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука не будет в "Парме".
Фото: "Чемпионат"
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