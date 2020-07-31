"Спартак" пожелал Кокорину сделать правильный выбор

"Спартак" прокомментировал ситуацию с возможным подписанием контракта с нападающим Александром Кокориным.
Фото: ФК "Сочи"
"На данный момент Александр Кокорин является игроком другой команды, информация о какой-либо презентации исходит не от клуба. Если подписание состоится, объявим об этом в кратчайшие сроки. Со своей стороны мы желаем Александру сделать правильный выбор", - сообщили в пресс-службе красно-белых.

Ранее сообщалось, что 29-летний Кокорин уже подписал контракт со "Спартаком" на три года. Официально о переходе планируют объявить 1-го августа.

Вторую часть минувшего сезона Кокорин провел в аренде в "Сочи". Его права принадлежат "Зениту" до 31 июля 2020 года.

Источник: РБК

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Теги: Спартак Кокорин Зенит Сочи
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