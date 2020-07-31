"Это был тяжелый и сложный сезон для нас. Довольны ли мы результатом? Сложно ответить. С одной стороны – пятое место РПЛ – это очень хороший результат для нас, а с другой – мы могли реально побороться за право выступать в Лиге Чемпионов и за медали в Чемпионате. То, что это прогресс для команды и клуба – для нас это очевидно, но некоторое разочарование все равно присутствует.
Мы не будем озвучивать задачи каждый год, они у нас должны быть неизменные. Задача – регулярно бороться за высокие места в РПЛ, позволяющие выступать в европейских турнирах. Мы постоянно должны выступать на хорошем уровне и показывать достойную игру. Это один из аспектов успеха. По поводу Кубка: стать обладателем Кубка – задача и мечта любого футбольного клуба.
У нас собралась сильная и боеспособная команда, которая хочет и может радовать наших болельщиков. Мы не хотим идти по самому простому пути – продавать лидеров команды, наоборот мы планируем по возможности усилить состав", - отметил Арутюнянц.
В минувшем чемпионате России "Ростов" занял пятое место в турнирной таблице.
Президент "Ростова" поставил задачи на новый сезон
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц подвел итоги минувшего чемпионата и рассказал о задачах на новый сезон.
Фото: ФК "Ростов"
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