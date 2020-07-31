Форвард будет выступать под номером "9". Напомним, "девятку" забрал себе полузащитник Резиуан Мирзов, когда пришел в московскую команду, однако теперь ему придется сменить номер.
Как сообщалось, "Спартак" объявит о подписании Кокорина 1-го августа. Соглашение нападающего с "Зенитом" истекает сегодня, 31 июля.
В минувшем сезоне форвард выступал за "Сочи" на правах аренды.
Источник: "СЭ"
СМИ: Кокорин выбрал игровой номер в "Спартаке"
Нападающий Александр Кокорин определился с игровым номером в "Спартаке".
Фото: ФК "Зенит"
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