Юрий Жирков присоединился к "Зениту" 30 января 2016-го. За четыре с половиной года игрок провел в составе сине-бело-голубых 107 матчей, забил пять мячей и отдал 15 результативных передач.
В минувшем сезоне Жирков в составе сине-бело-голубых провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча. В составе петербуржцев он стал чемпионом страны и обладателем Кубка России.
В августе защитнику исполнится 37 лет. Также игрок за свою карьеру выступал за "Тамбов", ЦСКА, "Анжи", "Динамо", лондонский "Челси".
Источник: сайт "Зенита"
Официально: Жирков продлил контракт с "Зенитом"
Фото: ФК "Зенит"
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