Михаил Кержаков присоединился к "Зениту" в 2015 году. Вторую половину сезона-2016/17 провел в "Оренбурге", после чего вернулся в Петербург. В составе сине-бело-голубых вратарь провел 38 матчей.
В минувшем сезоне голкипер вышел на после в матчах РПЛ 10 раз и сыграл 4 матча на ноль. В составе петербуржцев он стал чемпионом страны и обладателем Кубка России.
Ранее петербургский клуб объявил о продлении соглашения с Юрием Жирковым и Артемом Дзюбой.
"Зенит" объявил о продлении контракта с Михаилом Кержаковым
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков продлил контракт с клубом по схеме "1+1".
Фото: ФК "Зенит"
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