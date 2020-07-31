- Ловрен пришел на замену Ивановичу. Он игрок очень хорошего уровня. Мы на него рассчитываем в матче с "Локомотивом". Главное, чтобы он успел получить документы на въезд.
Кержаков и Жирков были очень полезны для нашей команды в минувшем сезоне и я не сомневаюсь в том, что они помогут и в следующем сезоне. Их уровень профессионализма и игровых качеств соответствует нашему клубу однозначно, - цитирует Семака пресс-служба клуба.
Ранее сообщалось, что Деян Ловрен, прошедший медосмотр в Лондоне, прилетит в Санкт-Петербург 2-го августа. Он подписал контракт сроком на три года. По информации ряда СМИ, "Зенит" заплатил "Ливерпулю" за этот трансфер около 12 млн евро.
О продлении контрактов с Михаилом Кержаковым и Юрием Жирковым было объявлено сегодня, 31 июля. Голкипер подписал новое соглашение по схеме "1+1", защитник будет выступать за "Зенит" еще как минимум до конца следующего сезона.
Семак: мы рассчитываем на Ловрена в матче с "Локомотивом"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал продление контрактов с Михаилом Кержаковым и Юрием Жирковым, а также поделился мнением о новичке команды Деяне Ловрене.
Фото: Global Look Press
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