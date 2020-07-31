Гунько ответил на вопрос о назначении главным тренером "Химок"

Дмитрий Гунько, которого в медиа называют новым главным тренером "Химок", рассказал, что ему ничего не известно о назначении в подмосковный клуб.

Фото: © ТАСС/Валерий Шарифулин