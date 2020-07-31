Сегодня, 31 июля, стало известно, что главный тренер Сергей Юран покинет "Химки".
"Мне обзвонились уже. Мне нечего комментировать абсолютно. Я сижу дома с детьми.
Это гипотетически хороший вариант был бы, потому что это команда Премьер-Лиги, но мне нечего сказать.
Предлагаете только вы мне возглавить, если вы сейчас предлагаете", - сказал Гунько в эфире Youtube-канала "Футбольный Биги".
Ранее Гунько тренировал различные команды системы "Спартака". По словам Юрана, его уволили именно из-за указания "Спартака" и лично гендиректора клуба Шамиля Газизова.
Еще одним кандидатом на пост главного тренера "Химок" является Роман Пилипчук, также работавший в системе "Спартака".
Гунько ответил на вопрос о назначении главным тренером "Химок"
Дмитрий Гунько, которого в медиа называют новым главным тренером "Химок", рассказал, что ему ничего не известно о назначении в подмосковный клуб.
Фото: © ТАСС/Валерий Шарифулин
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