"Армейский" клуб уже сделал конкретное предложение в размере 5 миллионов евро. Однако аргентинский клуб ответил отказом.
За 20-летнего полузащитник олимпийской сборной "Аргентинос Хуниорс" хочет получить 10 миллионов евро, отмечает TyC Sports. Об этом клуб уведомил ЦСКА и ждет нового предложения.
Ранее ЦСКА договорился о покупке другого игрока олимпийской сборной Аргентины, форварда "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча. Также клуб вел переговоры по игроку "Ривер Плейта" Хорхе Карраскалю.
ЦСКА предложил 5 млн евро за полузащитника "Аргентинос Хуниорс"
ЦСКА хочет укрепить позицию опорного полузащитника с помощью футболиста "Аргентинос Хуниорс" Фаусто Веры.
Фото: Getty Images
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