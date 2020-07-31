Юсупов может не остаться в "Динамо" и перейти в "Сочи"

Полузащитник "Динамо" Артур Юсупов не будет выступать за команду в следующем сезоне. Его контракт с московским клубом продлен не будет.
Фото: Getty Images
Представители 30-летнего хавбека находятся в продвинутой стадии переговоров с "Сочи", сообщает "СЭ". Высока вероятность, что Юсупов, который 1 августа станет свободным агентом, переберется в команду Владимира Федотова.

Юсупов выступал за "Динамо" с 2009 по 2015 год и с 2019 по 2020 года. Также он играл за "Зенит", "Химки" и "Ростов".

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Теги: Юсупов Сочи Динамо
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