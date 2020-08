View this post on Instagram

Вот такая ирония судьбы. Ровно через 20 лет вы снова встретились. Я буду молится за тебя @kokorin9, чтоб твои желания совпали с твоими возможностями, а Господь даровал тебе здоровья. Я поняла что бояться нет смысла. Все, чему суждено случиться - все равно произойдёт... С Богом, сынок????