Поединок прошел на базе казанского клуба и завершился вничью со счетом 1:1.
На 55-й минуте мяч в свои ворота забил защитник КАМАЗА Александр Куликов, а на 62-й минуте счет сравнял Руслан Галиакберов.
В первом туре РПЛ "Рубин" сыграет с "Локомотивом". Встреча пройдет в Казани 11 августа.
"Рубин" сыграл вничью с КАМАЗом в товарищеском матче
"Рубин" провел спарринг с КАМАЗом в рамках подготовки к новому сезону.
Фото: ФК "Рубин"
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