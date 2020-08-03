"Сегодня Гайч прошел медосмотр. Думаю, контракт с ЦСКА будет подписан 4 августа", - сказал Бустос.
Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит "Сан-Лоренсо" за переход аргентинца 8,5 млн евро. Соглашение будет рассчитано на пять лет.
В прошлом сезоне Гайч в составе "Сан-Лоренсо" провел 12 матчей и забил 5 мячей.
Источник: Metaratings.ru
Источник: Гайч прошел медосмотр в ЦСКА. Контракт будет подписан 4 августа
Агент нападающего Адольфо Гайча Фабиан Бустос рассказал о ситуации с подписанием контракта его клиента с ЦСКА.
Фото: sempreinter.com
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