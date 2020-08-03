Встреча пройдет в Саранске на стадионе "Мордовия Арена".
Из-за ситуации с коронавирусной инфекцией в Республике Мордовия было принято решение о проведении ближайших матчей с участием "Тамбова" при пустых трибунах.
В минувшем сезоне РПЛ "Тамбов" финишировал на 14-м месте в турнирной таблице.
Столица С
Матч между "Тамбовом" и "Ростовом" пройдет в Саранске при пустых трибунах
"Тамбов" и "Ростов" сыграют в рамках 1-го тура чемпионата России без болельщиков.
arena-mordovia.com
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