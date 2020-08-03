- "Спартак" действительно сделал предложение по Гуге на 4,5 млн евро, клубы уже приступают к переговорам. Решение должно быть до конца недели, - цитирует представителя агентства Sport24.
Гуга сыграл в 25 матчах за "Атлетико" и сделал 4 результативных паса. Его соглашение с бразильским клубом рассчитано до 2023 года. Игрок выступает за "Атлетико Минейро" с 2019 года.
"Спартак" в минувшем сезоне РПЛ занял 7-е место. Первый матч будущего розыгрыша Премьер-лиги красно-белые сыграют с "Сочи" дома. Игра намечена на 9 августа.
Представители защитника "Атлетико Минейро" Гуги подтвердили интерес "Спартака"
Агентство, представляющее интересы защитника "Атлетико Минейро" Гуги, подтвердило интерес к нему московского "Спартака".
Фото: AFP
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