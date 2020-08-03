Напомним, ЦСКА 3 августа объявил о заключении двухлетнего контракта с "ИКС Холдинг". Это многопрофильная российская ИТ-группа, в которую входит более 30 компаний в России и за рубежом.
Логотипы компании появятся на игровой форме ЦСКА, на бортах домашней арены армейцев и на интернет-ресурсах ЦСКА.
ЦСКА в минувшем сезоне чемпионата России занял 4-е место в турнирной таблице. В новом сезоне армейцы в 1-м туре встретятся с "Химками". Встреча пройдет 9 августа.
Источник: Коммерсант
ЦСКА получит 11,5 млн евро от нового генерального спонсора
По контракту с новым генеральным спонсором московский ЦСКА получит более 1 млрд рублей, то есть около 11,5 млн евро.
Фото: ЦСКА
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