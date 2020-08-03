Утверждается, что пока прогноз по сделке отрицательный - пришел негативный скаутский отчет. Также из минусов - игроку 31 год, что для возрастной политики красно-белых является нежелательным фактором.
Соглашение Адриена и английского клуба истекает в 2021 году. Минувший сезон хавбек провел в "Монако" в аренде. Португалец провел 22 матча в Лиге 1 и оформил 2 голевые передачи.
Источник: "СЭ"
Игрок "Лестера" Силва может перейти в "Спартак"
"Спартак" интересуется полузащитником "Лестер Сити" Адриеном Силвой.
Фото: Getty Images
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