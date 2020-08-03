"Это бред и ерунда. Малком не обращался по поводу возможного ухода и уверен, что не будет таких попыток, он всем доволен", - сказал Медведев.
Ранее появилась информация, что бразильский форвард хочет покинуть "Зенит" и на него претендует "Севилья".
В минувшем сезоне РПЛ 23-летний Малком в составе петербургской команды провел 12 матчей и забил 4 мяча.
Источник: "РИА Новости"
Гендиректор "Зенита" Медведев: уход Малкома? Это бред и ерунда
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев опроверг слухи о возможном уходе нападающего Малкома.
Фото: ФК "Зенит"
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