- Кокорин мне нравится как игрок. Александр - сильный футболист. Во-вторых, он россиянин, что важно при новом лимите. В-третьих, "Локомотиву" важно получить игрока высокого уровня. Мы общались с Кокориным раза два-три. Он задавал вопросы, был открыт для перехода в "Локомотив", но все это уже не так важно. Саша не наш игрок, мы не смогли его подписать, - цитирует Николича Чемпионат.
2 августа Александр Кокорин подписал контракт со "Спартаком". В минувшем сезоне 29-летний форвард выступал в составе "Сочи".
Игроком интересовался ряд клубов, в их числе "Локомотив", "Рубин", "Сочи", "Динамо". Ранее форвард допускал, что продолжит карьеру в Санкт-Петербурге, однако затем, как сообщали СМИ, изменил свою позицию, сказав, что желает жить и работать в Москве.
В первом туре РПЛ "Сочи" на выезде сыграет с московским "Спартаком". Поединок состоится 9 августа.
Николич: мы общались с Кокориным, он был открыт для перехода в "Локомотив"
Главный тренер "Локомотива" Марко Николич рассказал, что клуб мог подписать нападающего Александра Кокорина.
Фото: ФК "Спартак"
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