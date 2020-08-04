Максим Мартусевич, который зимой перешёл в стан красно-чёрных на правах аренды, подписал полноценный контракт с клубом перед началом нового сезона. Михаил Тихонов, у которого срок соглашения закончился в июле, продлил контракт.
В прошедшем сезоне "Химки" заняли второе место в ФНЛ и вышли в РПЛ.
Подмосковная команда дебютирует в высшем дивизионе домашней игрой с ЦСКА.
Источник: сайт "Химок"
Тихонов и Мартусевич продлили контракты с "Химками"
"Химки" объявили о продлении контрактов с защитником Михаилом Тихоновым и полузащитником Максимом Мартусевичем на два года.
Фото: ФК "Химки"
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