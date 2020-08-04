Подмосковный клуб продлил контракт с 22-летним Тихоновым, а с 25-летним Мартусевичем подписано новое соглашение. Контракты с игроками рассчитаны на два года.
В минувшем сезоне "Химки" заняли второе место в ФНЛ и завоевали путевку в РПЛ.
"Химки" заключили новые контракты с Мартусевичем и Тихоновым
Защитник Михаил Тихонов и полузащитник Максим Мартусевич продолжат выступать в "Химках".
Фото: ФК "Химки"
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