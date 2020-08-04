"Химки" заключили новые контракты с Мартусевичем и Тихоновым

Защитник Михаил Тихонов и полузащитник Максим Мартусевич продолжат выступать в "Химках".

Фото: ФК "Химки"

Подмосковный клуб продлил контракт с 22-летним Тихоновым, а с 25-летним Мартусевичем подписано новое соглашение. Контракты с игроками рассчитаны на два года.



В минувшем сезоне "Химки" заняли второе место в ФНЛ и завоевали путевку в РПЛ.