"По моей информации, "Химки" и Юран ударили по рукам. Никаких претензий у Юрана к подмосковному клубу больше нет. И жаловаться в УЕФА на свое увольнение он не будет", - сказал Селюк.
Сегодня "Химки" и Юран расторгли контракт по согласию сторон.
Ранее Юран был недоволен своим увольнением из клуба и планировал подать иск в УЕФА против "Химок".
В минувшем сезоне ФНЛ "Химки" под руководством Юрана заняли второе место и получило право выступать в РПЛ.
Источник: "Советский спорт"
Селюк заявил, что Юран не будет подавать иск в УЕФА против "Химок"
Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал конфликтную ситуацию между "Химками" и Сергеем Юраном.
Фото: ФК "Химки"
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