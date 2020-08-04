Чернов перейдет в "Ахмат"

Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов близок к смене клубной прописки.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Ахмат" подпишет контракт с 24-летним игроком в ближайшее время. Ранее была информация, что грозненский клуб возьмет в аренду Чернова, но с изменением руководства "Крыльев" теперь возможен полноценный трансфер.

В минувшем сезоне РПЛ Чернов в составе самарской команды провел 23 матча и забил 1 мяч.

Источник: "Матч ТВ"

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Теги: Чернов Ахмат Российские трансферы Крылья Советов
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