"Ахмат" подпишет контракт с 24-летним игроком в ближайшее время. Ранее была информация, что грозненский клуб возьмет в аренду Чернова, но с изменением руководства "Крыльев" теперь возможен полноценный трансфер.
В минувшем сезоне РПЛ Чернов в составе самарской команды провел 23 матча и забил 1 мяч.
Источник: "Матч ТВ"
Чернов перейдет в "Ахмат"
Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов близок к смене клубной прописки.
Фото: ФК "Крылья Советов"
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