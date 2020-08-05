В первой серии проекта "Мы - "Ростов" футболисты, среди которых Павел Мамаев, Хорен Байрамян, Ивелин Попов, Матиас Норманн, Сергей Песьяков, утащили со склада новую форму и сняли это на видео.
Они рассказали об этом главному тренеру, Валерию Карпину, который прокомментировал произошедшее так: "Что я наделал? Оставил детей без присмотра!"
Ролик - отсылка к фильму Гая Ричи "Джетльмены", где группа боксеров ворвалась на тайную ферму наркобарона, а их тренер был вынужден исправлять последствия их поступка.
"Ростов" выпустил видео, где игроки крадут форму по мотивам фильма "Джентльмены"
На YouTube-канале "Ростова" появилось видео, в съемках которого приняли участие президент, главный тренер и футболисты клуба.
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