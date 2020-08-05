Байрамян объяснил своё решение выступать за сборную Армении, а не России

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал, почему решил выступать за сборную Армении.

Фото: Sportbox

Байрамян вызывался в юношескую сборную России, участвовавшую в Универсиаде. Но затем футболист решил сыграть за историческую родину.



"Мне 28 лет. Я благодарен России за всё. Эта страна превратила меня в того, кто я есть. Но есть историческая родина. Хочется попробовать себя на международном уровне, поиграть с такой звездой, как Мхитарян. И мы приняли такое решение, с семьёй, с руководством. И мы довольны решением. Не скрываю, что пока армяне считались легионерами в РПЛ, я не принимал решение выступать за сборную", - сказал Байарямн на YouTube-канале "Коммент.Шоу".