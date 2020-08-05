"С таким составом реально попасть в тройку. "Спартак" даже обязан это сделать. Но на данный момент у "Зенита" и "Локомотива" состав сильнее. Еще посмотрим, как ЦСКА усилится", - цитирует Широкова "Спорт-экспресс".
"Спартак" в межсезонье подписал 19-летнего полузащитника "Уфы" Остона Урунова и форварда Александра Кокорина.
В минувшем сезоне красно-белые заняли 7-е место в турнирной таблице, набрав 39 очков.
В новом сезоне команда Доменико Тедеско в 1-м туре встретится с "Сочи". Встреча пройдет на стадионе "Открытие-Арена" 9 августа.
Широков: с таким составом "Спартаку" реально попасть в тройку
Бывший футболист "Спартака" Роман Широков высказался о перспективах московского клуба в следующем сезоне.
Фото: © РИА Новости
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